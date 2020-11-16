За 10 месяцев 2020 года бюджет Татарстана недосчитался уже 42 млрд рублей
За 10 месяцев 2020 года республиканский бюджет недосчитался уже 42 млрд рублей. Об этом рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на встрече с предпринимателями Татарстана в ТПП РТ.
Это, отметил он, следствие карантинных налоговых льгот, введенных правительством РФ весной этого года. Поэтому предложение рестораторов и отельеров Татарстана о снижении ставок по упрощенному налогообложению до 1—6% (с учетом отмены ЕНВД с начала 2021 года — многие перейдут именно на УСН) будет особенно внимательно рассматриваться властями РТ.
— ЕНВД мы не смогли сохранить, понимания [у федерального центра] не нашли, — с сожалением заметил Рустам Минниханов. — Но сейчас правительство РФ продлило «налоговые каникулы» еще на три месяца. Давайте мы увидим через три месяца, какая ситуация будет, и тогда уже будем смотреть. Можно любую ставку поставить! Но сегодня за 10 месяцев у нас — минус 42 млрд рублей!
Тем не менее глава РТ заверил, что услышал предпринимательское сообщество, и понимает, что когда отсрочки закончатся — бизнесу придется платить. Над льготными ставками по УСН будет работать как Минфин РТ, так и Минэкономики РТ. Проблема, однако, в том, что льготы должны будут касаться всех — невозможно их давать выборочно.
— Но мы понимаем, что общепит был закрыт в карантин, и на те объемы, которые вы планировали, выйти сегодня невозможно с учетом ограничения по числу мест. И туризм сократился, — согласился президент РТ.ЭкономикаБюджет Татарстан
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