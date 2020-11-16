За 10 месяцев 2020 года бюджет Татарстана недосчитался уже 42 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

За 10 месяцев 2020 года республиканский бюджет недосчитался уже 42 млрд рублей. Об этом рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на встрече с предпринимателями Татарстана в ТПП РТ.

Это, отметил он, следствие карантинных налоговых льгот, введенных правительством РФ весной этого года. Поэтому предложение рестораторов и отельеров Татарстана о снижении ставок по упрощенному налогообложению до 1—6% (с учетом отмены ЕНВД с начала 2021 года — многие перейдут именно на УСН) будет особенно внимательно рассматриваться властями РТ.

Фото: tatarstan.ru (архив)

— ЕНВД мы не смогли сохранить, понимания [у федерального центра] не нашли, — с сожалением заметил Рустам Минниханов. — Но сейчас правительство РФ продлило «налоговые каникулы» еще на три месяца. Давайте мы увидим через три месяца, какая ситуация будет, и тогда уже будем смотреть. Можно любую ставку поставить! Но сегодня за 10 месяцев у нас — минус 42 млрд рублей!

Тем не менее глава РТ заверил, что услышал предпринимательское сообщество, и понимает, что когда отсрочки закончатся — бизнесу придется платить. Над льготными ставками по УСН будет работать как Минфин РТ, так и Минэкономики РТ. Проблема, однако, в том, что льготы должны будут касаться всех — невозможно их давать выборочно.

— Но мы понимаем, что общепит был закрыт в карантин, и на те объемы, которые вы планировали, выйти сегодня невозможно с учетом ограничения по числу мест. И туризм сократился, — согласился президент РТ.