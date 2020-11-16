PlayStation 5 может стать последней консолью Sony

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По мнению аналитиков Citi Securities Japan, PlayStation 5 может стать последней консолью производства компании Sony. Об этом сообщает портал cybersport.ru со ссылкой на исследование компании Citi Securities Japan.

Аналогичные прогнозы сделаны в отношении игрового устройства Xbox Series X/S Microsoft.

Причиной завершения выпуска консолей стало удорожание их производства и конкуренция со стороны облачных игровых сервисов, таких как GeForce Now, Google Stadia и других.

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По прогнозам аналитиков, что жизненный цикл новых приставок Sony и Microsoft составит более 6-7 лет.



Напомним, что продажи приставок Xbox Series X/S и Playstation 5 стартуют на этой неделе.

