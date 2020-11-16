В Набережных Челнах назначили нового главного следователя

В Набережных Челнах руководителем следственного отдела назначен Ильдар Нуриахметов. Соответствующий приказ подписал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Нуриахметов с апреля этого года был исполняющим обязанности главы отдела. До этого он работал в Центральном аппарате СУ СКР по Татарстану, где был руководителем пятого отдела по особо важным делам — налоговым преступлениям. Ранее занимал должность главного следователя в Советском районе Казани.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Экс-руководитель Набережночелнинского отдела Следкома Камиль Халиев обвиняется в злоупотреблении полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном освобождении от уголовной ответственности и халатности.

