Прокуратуру РТ попросили разрешить проверить торговые сети на предмет контрафактных антисептиков

Президент РТ Рустам Минниханов попросил прокуратуру РТ разрешить проверить торговые сети на предмет контрафактных антисептиков. По его данным, 70% антисептиков, которые покупают и применяют граждане РТ для защиты и профилактики от коронавирусной инфекции, контрафактные.

В то же время торговые сети не пускают местных производителей аэрозольных антисептиков — в частности, на встрече предпринимателей РТ с главой Татарстана на нежелание федеральных сетей представлять татарстанского производителя антисептика пожаловались представители бугульминской компании ООО «ТРИС».

— Надо обеспечить проверку. Прошу прокурора РТ разрешения, чтобы Роспотребнадзор проверил качество антисептиков! — возмущенно заявил Минниханов, узнав о поведении торговцев. — А то люди покупают их и надеются, что защищены! А на самом деле может быть обман! Надо проверить торговые сети на соответствие требованиям Роспотребнадзора!

Ранее в Татарстане полицейские изъяли партию контрафактного кожного лосьона и антисептика.