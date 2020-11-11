Итоги дня: отставка главы ФАС, армяне прогоняют Пашиняна, скандал с кадетами в Куркачах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 11 ноября.
- В правительстве официально объявили об уходе главы ФАС Игоря Артемьева. Также стало известно, что он получит должность помощника премьер-министра и будет работать под непосредственным началом Михаила Мишустина. Напомним, что на этой неделе появились слухи об отставке Артемьева, долгое время возглавлявшего антимонопольную службу. Forbes писал со ссылкой на источники, что причиной его ухода стало состояние здоровья.
- В Ереване собрался митинг, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна после болезненного соглашения с Азербайджаном. Сторонники защиты Нагорного Карабаха называют политика предателем и требуют пересмотреть трехстороннее соглашение с Москвой и Баку.
- В Татарстане произошел скандал с казанскими кадетами, издевавшимися над пятиклассником в лагере в Куркачах и снимавшими это на видео. Прокуратура РТ начала проверку. В Минобразования республики провели собственное расследование: воспитателям объявлен выговор, с детьми побеседует психолог.
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Военно-патриотический образовательный центр Казани (школа №67 Кировского района) оказался в центре громкого скандала. Там учащиеся 8 класса издевались над учеником 5 класса и снимали все это на телефон. Все это происходило на территории патриотического лагеря в Куркачах, где кадеты находились во время осенних каникул. По словам матери одного из мальчиков, офицеры в этот момент распивали спиртные напитки. Чтобы не подвергать детей опасности, их среди ночи забрали из лагеря. Интересно, что директор школы на произошедшее никак не отреагировал, а зачинщик издевательств до сих пор остался безнаказанным. #Казань #школа67 #кадеты
- Спецслужбы Чехии опасаются начала третьей мировой войны. Аналитики чешской разведки подчеркивают, что пока глобальный конфликт находится на первом этапе подготовки. По их оценке, третья мировая может произойти из-за хакерских атак и растущей напряженности между США, Россией и Китаем.
- Госдума окончательно приняла закон о «налоге для богатых», подразумевающий увеличение ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. Также нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект о Госсовете и законопроект о новой методике расчета МРОТ.
- Набсовет ОЭЗ «Алабуга» одобрил долгожданный проект по производству российских лимузинов Aurus. Выпуск премиальных авто на площадях «Соллерса» обещали запустить еще в середине 2020 года, но, похоже, планы подкорректировал коронавирус. Также был одобрен проект китайской группы Midea, которая намерена выпускать в Елабуге холодильники. Общий объем инвестиций по проектам оценивается в 7,8 млрд рублей.
- В Казани «Мебельград» выставили на продажу за 420 млн рублей. Пандемия подкосила бизнес, и через пару дней торговый комплекс должен закрыться. Скорее всего, здание уже не возродится как ТЦ и будет переоборудовано под производство. Арендаторы рассказали, что подобные торговые объекты уже не приносят прежнего дохода.
- Турция может начать выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В российском Минздраве утверждают, что турецкие коллеги уже изучают возможность производства препарата на мощностях местных фармкомпаний. Перед этим Анкара проведет собственные токсикологические исследования.
- Стоит отметить, что после сообщений Pfizer о завершении тестирования собственной вакцины от ковида и ее 90%-ной эффективности в России заявили, что «Спутник V» еще эффективнее — 92%.
- В Духовном управлении мусульман России пояснили, что позиция о недопустимости брака приверженцев ислама с немусульманками отражает мнение Совета улемов России. Однако в целом управление фетву еще не поддержало.
- В ДУМ РТ же заняты более важными вопросами: там призвали верующих проверить свои библиотеки на наличие экстремистских книг. Духовное управление посоветовало избавиться от книг, признанных экстремистскими, поскольку их хранение запрещено российскими законами.
- Институт русского языка имени Александра Пушкина подвел собственные итоги года, назвав самые частые слова в речи россиян. Лингвисты сообщили, что в 2020 году частота использования слов «самоизоляция» и «обнуление» выросла в 10 раз. В топе также такие слова, как ковид», «конституция», «удаленка».
- В Татарстане призвали чаще заказывать еду в любимых заведениях, назвав это флешмобом в поддержку общепита. Организаторы попросили фотографировать заказанные блюда или напитки и сопровождать их соответствующими хештегами: #солидарность #купикофе #закажиеду
- В Татарстане около 80% опрошенных рассказали о знакомых, переболевших COVID-19. Аналитики опросили более 22 тысяч жителей республики. На себе коронавирус прочувствовали 23% респондентов.
- В лесах Тамбовской области осталось всего два волка. СМИ обратили внимание на эту информацию из-за идиомы «Тамбовский волк тебе товарищ». Однако новость тревожная — в 2007 году в регионе хищников было в пять раз больше.
- Впервые с сентября цена на нефть Brent поднялась выше $45 за баррель. Эксперты считают, что свою роль сыграли итоги выборов США и результаты испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer.
- Сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин официально представил Ирека Файзуллина как нового руководителя коллективу Минстроя РФ. Сам новый министр не исключил, что проведет кадровые перестановки.
- Газета The Times написала, что знаменитый дом Шерлока Холмса по адресу Бейкер-стрит, 221b сегодня принадлежит семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным издания, в 2015 году этим домом владели дочь елбасы Дарига Назарбаева и его внук Нурали.
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