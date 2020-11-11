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Опрос: у 80% жителей Татарстана есть знакомые, переболевшие коронавирусом

10:15, 11.11.2020
Опрос: у 80% жителей Татарстана есть знакомые, переболевшие коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане у 81% жителей есть знакомые, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает «Дром» со ссылкой на опрос, в котором с 26 октября по 3 ноября приняли участие 22 233 человека.

Так, 51% опрошенных жителей Татарстана заявил, что переболели друзья/коллеги/знакомые», 37% — родственники, 21% — знакомые знакомых. Еще 23% сами переболели.

Фото: realnoevremya.ru

О смертях из-за коронавируса среди окружения сообщили 22% опрошенных, а «никто не болел» — у 11% респондентов. И, наконец, еще 8% вообще не верят в существование вируса.

На момент публикации заметки (10.15 мск) в Татарстане выявили 8 930 случаев заражения COVID-19. Выздоровели в республике за весь период 7 870 человек. Умерли 116 пациентов.

Общество Татарстан
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