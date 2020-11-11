Файзуллин не исключил перестановок в Министерстве строительства и ЖКХ РФ
Новый министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что вопрос с кадровыми перестановками внутри ведомства будет решен до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, работу министерство продолжит в прежнем кадровом составе, но не исключил дальнейших изменений.
«Кто-то, наверное, захочет уйти, кто-то, наверное, не захочет», — заявил ТАСС Файзуллин.
Напомним, что вчера президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Файзуллина на должность главы Минстроя РФ. О том, как в Госдуме проходило утверждение новых министров, читайте в материале «Реального времени».
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