В лесах Тамбовской области осталось всего два волка

В лесах Тамбовской области осталось всего два волка. В 2007 году их численность была выше в пять раз, заявил начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов.

Учет зверей ведется по следам, для этого используются специальные расчеты и маршруты животного. В годы Великой Отечественной войны в области насчитывалось большое количество волков: животные, потревоженные боевыми действиями, пришли в тамбовские леса. Из-за нехватки кормовой базы хищники не боялись выходить к человеку даже днем. В 80-е годы люди могли получить деньги за каждого отстреленного волка, передает ТАСС.

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Соколов отметил, что фактическая численность волков выше благодаря миграции животных из Рязанской и Пензенской областей.

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