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Турция заинтересовалась производством вакцины «Спутник V» на своих мощностях

09:20, 11.11.2020
Турция заинтересовалась производством вакцины «Спутник V» на своих мощностях

Турция заинтересована в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях своих фармпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстан дополнительная партия вакцины от COVID-19 прибудет в ноябре.

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