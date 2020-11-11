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ДУМ Татарстана призвало мусульман проверить домашние библиотеки на наличие экстремистской литературы

17:51, 11.11.2020
ДУМ Татарстана призвало мусульман проверить домашние библиотеки на наличие экстремистской литературы
Фото: realnoevremya.ru

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) предостерегло верующих от чтения и хранения запрещенной литературы.

Мусульман призвали проверить библиотеки на предмет содержания в них литературы, признанной экстремистской, и в случае нахождения избавиться от них.

Фото: realnoevremya.ru

Также в ДУМ РТ попросили верующих предостеречь родных и близких от чтения запрещенных материалов. Там напомнили, что в Татарстане работают примечетские курсы более чем в 700 мечетях, в восьми медресе, трех религиозных вузах. При муфтияте действует горячая линия, по которой верующие могут задать вопросы, связанные с исламским вероучением, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Вчера в ДУМ Татарстана раскритиковали фетву ДУМ РФ о недопустимости заключать браки мусульман с христианками и иудейками.

Общество Татарстан
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