В Минобрнауки Татарстана прокомментировали сообщение об издевательствах кадетов над пятиклассником

В пресс-службе Минобрнауки Татарстана прокомментировали сообщения о том, что на осенних каникулах кадеты школы №67 Кировского района Казани издевались над пятиклассником.

Ведомство провело служебное расследование и выяснило обстоятельства случившегося. Данную смену организовал Центральный аэроклуб ДОСААФ в дни осенних каникул с 31 октября по 6 ноября. В лагерь отправились 44 учащихся и три педагога.

Сам инцидент произошел 3 ноября на территории лагеря в Куркачах.

По информации администрации школы, ответственные за детей воспитатели в момент инцидента находились в корпусе и заполняли документацию.

Сейчас Министерство образования и науки РТ и Управление образования Казани выясняют все обстоятельства случившегося.

Всем трем воспитателям-офицерам вынесли дисциплинарные взыскания в виде выговора. Двое ребят из участников конфликта сейчас не ходят школу по причине болезни. Когда они вернутся к занятиям, с ними поработает психолог. Родители участников конфликта претензий к школе и друг к другу не имеют.

Министерство образования и науки РТ направило во все образовательные организации письмо о недопустимости подобных инцидентов, необходимости усиления воспитательной работы и усиления контроля за безопасным пребыванием детей в учреждениях образования, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.