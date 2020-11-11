Фетва о запрете на межконфессиональные браки отражает лишь позицию Совета улемов — ДУМ РФ

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В ДУМ России объяснили, что опубликованная фетва о запрете на межконфессиональные браки отражает лишь позицию Совета улемов, но не всей организации. Об этом заявил заместитель председателя ДУМ Дамир Мухетдинов.



Улемы — это одна из групп мусульманского духовенства. В структуре ДУМ России они занимают место совещательного коллегиального органа. Совет уполномочен готовить фетвы по религиозно-правовым заключениям. Однако есть высшая инстанция — пленум и съезд.

Фото: ДУМ РТ

Ранее фетва ДУМ РФ о запрете жениться на христианках и иудейках вызвала переполох в мусульманской умме и критику экспертного сообщества. В ДУМ России опровергли запрет мусульманам заключать межконфессиональные браки: данная фетва могла быть правомочной в том случае, если бы Россия была религиозным государством. В ДУМ Татарстана раскритиковали данную фетву, не поддержали ее и в духовном собрании мусульман России. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал «Реальному времени» богословское заключение.

