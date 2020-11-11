Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете

Фото: wikimedia.org / Крылов Иван

На пленарном заседании Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ. Помимо статуса, законопроект определяет организационно-правовые основы: Госсовет будет конституционным госорганом.



Инициативу внес президент России Владимир Путин в составе второго пакета поправок к Конституции. Госсовет возглавит президент. Еще в его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов.

Члены политпартий, имеющие фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и другие также могут стать членами Госсовета по решению президента. Лица, которые имеют иностранное гражданство, вид на жительство, счета и ценности в банках за пределами РФ, не могут войти в состав Госсовета.

Фото: wikimedia.org

Ранее сообщалось, что Путин увеличил количество вице-премьеров до 10.