В Татарстане запустили флешмоб в поддержку общепита
В Татарстане запустили флешмоб в поддержку общепита. Организаторы предлагают людям делать заказы в любимых ресторанах и кафе, чтобы поддержать предприятия общественного питания в период пандемии.
Как объясняют организаторы флешмоба, пандемия сильно ударила по общепиту. Многим ресторанам и кафе грозит банкротство, тысячи людей могут лишиться работы.
«Для того, чтобы поддержать любимый ресторан можно сделав заказ или купив кофе себе, родным или друзьям. Организаторы акции просят сделать фото заказа или напитка и опубликовать его в соцсетях с хештегами #солидарность #купикофе #закажиеду», — сообщается на сайте Партии Роста.
Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за коронавируса закрылась уже пятая часть ресторанов.
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