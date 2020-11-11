В Татарстане запустили флешмоб в поддержку общепита

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Татарстане запустили флешмоб в поддержку общепита. Организаторы предлагают людям делать заказы в любимых ресторанах и кафе, чтобы поддержать предприятия общественного питания в период пандемии.

Как объясняют организаторы флешмоба, пандемия сильно ударила по общепиту. Многим ресторанам и кафе грозит банкротство, тысячи людей могут лишиться работы.

Фото: Максим Платонов

«Для того, чтобы поддержать любимый ресторан можно сделав заказ или купив кофе себе, родным или друзьям. Организаторы акции просят сделать фото заказа или напитка и опубликовать его в соцсетях с хештегами #солидарность #купикофе #закажиеду», — сообщается на сайте Партии Роста.



Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за коронавируса закрылась уже пятая часть ресторанов.

