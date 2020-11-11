«Мебельград» продадут под технополис за 420 миллионов

Землю и здание оценили в 420 млн рублей

За пару дней до предполагаемого закрытия одного из крупнейших мебельных ТЦ Казани — «Мебельграда» — его здание выставили на продажу. Объект площадью 15 тысяч кв. м и участок земли в 1,29 га под ним оценили в 420 млн рублей.

Агент по продаже здания подтвердил «Реальному времени», что торговый центр сейчас в процессе закрытия, а продажа связана с тем, что «в пандемию бизнес не пошел». Он сказал, что сейчас ТЦ еще принадлежит администрации «Мебельграда».



Судя по всему, в будущем здание уже не рассматривается как торговый центр. «Объект идеален для инвестирования с целью сохранения капитала и воплощения смелых идей в сфере строительства современного технополиса с административно-производственно-складской функцией», — говорится в объявлении. Отмечается, что рядом расположена железная дорога, неподалеку — трасса М-7 и технополис «Химград».

Сами арендаторы сообщали «Реальному времени», что планируют переезд в конкурирующие торговые центры. Фото Луизы Игнатьевой

Напомним, о закрытии «Мебельграда» стало известно в октябре этого года — 12 октября арендаторы получили уведомления о расторжении договоров аренды. Арендатор обязан за месяц предупредить о съезде, то есть последним днем работы мебельщиков должно стать 12 ноября — послезавтра. Сами арендаторы сообщали «Реальному времени», что планируют переезд в конкурирующие торговые центры.



ТЦ принадлежит ООО «Мебельград», которым на 90% владеет его директор Сергей Кузьмин, еще на 10% объект принадлежит некой Марине Гурьяновой. Оперативно связаться с администрацией не удалось. К слову, номера торгового центра сегодня уже недоступны для звонков. Сайт «Мебельграда», впрочем, еще работает.

Один из бывших арендаторов «Мебельграда» рассказал «Реальному времени», что накануне из ТЦ съехали несколько последних арендаторов — залы уже пустуют. При этом управляющая компания официально не объявляет о закрытии торгового центра. «Приезжающим покупателям объясняют, что просто у отдельных арендаторов закончилась аренда. Покупатели сердятся, почему не предупреждают о скором закрытии», — рассказал бывший арендатор.

Сейчас же арендаторы, с которыми поговорило «Реальное время», уверены, что «Мебельград» перестанет существовать как торговый центр, так как подобные центры больше не приносят прежнего дохода. Фото Луизы Игнатьевой

Станет ли «Мебельград» промышленным объектом?

Гипермаркет «Мебельград» стал одним из первых мебельных центров в Казани — он открылся 20 лет назад. Торговая площадь превышает 10 тыс. кв. м, до последнего времени там базировалось более сотни арендаторов.

Сейчас же арендаторы, с которыми поговорило «Реальное время», уверены, что «Мебельград» перестанет существовать как торговый центр, так как подобные центры больше не приносят прежнего дохода. «Собственнику сейчас выгодно избавиться от ТЦ. Это место привлекательно для производства, так как рядом проходят железнодорожные пути и есть вся инфраструктура», — заявил один из арендаторов.

Однако заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев отмечает, что и для промышленного использования здание «Мебельграда» подходит не самым лучшим образом.

— Торговый центр предполагает жилмассив рядом с ним. А по локации «Мебельград» ни к чему не относится. Так как он находится в центре промышленной зоны, его и позиционируют соответствующим образом. Но если его будут использовать под промышленность, с этим возникает ряд проблем. Например, использование помещений выше первого этажа с точки зрения хотя бы нагрузки на перекрытия. Плюс торговый центр — это одни требования к обеспечению электроэнергией, промышленность — уже другие. Степень готовности к тому, на чем продавец позиционирует, сейчас недостаточная, — полагает Шайхиев.

Александр Артемьев