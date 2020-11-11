Впервые с сентября цена на нефть Brent поднялась выше $45 за баррель

Январские фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 3,37% — до $45,05 за баррель впервые со второго сентября, декабрьские фьючерсы нефти WTI повысились на 3,51%, до 42,81 доллара за бочку, сообщает «РИА Новости».



Эксперты связывают рост цен на нефть с итогами выборов США, а еще с успешными результатами испытаний западной вакцины от коронавируса — компании BioNTech и Pfizer объявили о 90%-ной эффективности препарата в ходе испытаний.

Однако эксперты также полагают, что такой спрос на нефть будет краткосрочным, подчеркивая, что еще далеко до реального внедрения вакцин и отказа от разрушительных для экономики локдаунов.

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Ранее сообщалось, что нефть подорожала в ходе торгов 4 ноября из-за ожиданий итогов выборов президента США.