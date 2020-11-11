В Татарстане прокуратура начала проверку по факту издевательств над пятиклассником кадетами казанской школы

Прокуратура Высокогорского района РТ проверяет информацию о том, что на осенних каникулах кадеты школы №67 Кировского района Казани издевались над пятиклассником. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в патриотическом лагере в Куркачах, где отдыхали школьники. Учащиеся 8-го класса наносили побои ученику 5-го класса и снимали происходящее на телефон.

«Никакого происшествия не было», — прокомментировал «Реальному времени» инцидент директор школы.

По словам матери одного из школьников, кадеты находились под воздействием спиртных напитков.