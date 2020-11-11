Новости происшествий

13:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане прокуратура начала проверку по факту издевательств над пятиклассником кадетами казанской школы

13:30, 11.11.2020
В Татарстане прокуратура начала проверку по факту издевательств над пятиклассником кадетами казанской школы
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Высокогорского района РТ проверяет информацию о том, что на осенних каникулах кадеты школы №67 Кировского района Казани издевались над пятиклассником. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в патриотическом лагере в Куркачах, где отдыхали школьники. Учащиеся 8-го класса наносили побои ученику 5-го класса и снимали происходящее на телефон.

«Никакого происшествия не было», — прокомментировал «Реальному времени» инцидент директор школы.

По словам матери одного из школьников, кадеты находились под воздействием спиртных напитков.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также