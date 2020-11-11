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В Минздраве РФ заявили, что российская вакцина «Спутник V» эффективна на 92%

12:45, 11.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве РФ заявили, что российская вакцина «Спутник V» эффективна на 92%
Фото: minzdrav.gov.ru

По данным промежуточных пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», она эффективна на 92%, сообщается в twitter-аккаунте препарата.

Вакцину протестировали на 16 тыс. добровольцев. В группе исследуемых было 20 подтвержденных случаев коронавируса, зафиксированных как в группе плацебо, так и в группе лиц, получавших препарат.

В ходе трехнедельного наблюдения за ними было установлено, что вакцина результативна в 92% случаев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от COVID-19 эффективны, и добавил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам препаратов от коронавирусной инфекции.

ОбществоМедицина
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