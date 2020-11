В Минздраве РФ заявили, что российская вакцина «Спутник V» эффективна на 92%

По данным промежуточных пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», она эффективна на 92%, сообщается в twitter-аккаунте препарата.

Вакцину протестировали на 16 тыс. добровольцев. В группе исследуемых было 20 подтвержденных случаев коронавируса, зафиксированных как в группе плацебо, так и в группе лиц, получавших препарат.

[1\2] The Sputnik V vaccine efficacy amounted to 92% (calculation based on the 20 confirmed COVID-19 cases split between vaccinated individuals and those who received the placebo).