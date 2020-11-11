«Самоизоляция» и «обнуление» стали самыми популярными словами в речи россиян

Государственный институт русского языка имени Александра Пушкина назвал слова «самоизоляция» и «обнуление» словами 2020 года. Частота их употребления в речи россиян выросла более чем в 10 раз.

Как рассказал ТАСС доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий, для исследования были отобраны ключевые слова с высокой частотностью и значимостью. Лидерами стали два слова.

«Слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте», — сказал ученый.

Также россияне стали чаще употреблять в речи слова, связанные с пандемией и поправками в Конституцию: «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».



Ранее словом года по версии словаря Collins стал «локдаун».

