Авдонина: рост заболеваемости коронавирусом был ожидаем

В Татарстане сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. По словам замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, он был ожидаем, так как новая коронавирусная инфекция — это разновидность ОРВИ.

Темп прироста составляет 0,6%, ранее показатель составлял 0,5%, в сентябре был на уровне 0,4—0,3%. В среднем за последние три недели ежедневно выявляли по 48 новых случаев.

Под наблюдением остаются 1 146 контактных лиц. Снято с контроля порядка 19 тысяч.

Всего в республике проведено 919 359 ПЦР-исследований. За сутки показатель достиг 7 162. Охват тестами составляет 170,7 — это выше нормы в 150 на 100 тыс. населения.