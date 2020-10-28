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В Минздраве Татарстана рассказали, как коронавирус переносят беременные женщины

12:46, 28.10.2020
В Минздраве Татарстана рассказали, как коронавирус переносят беременные женщины

С начала пандемии в Татарстане заболели коронавирусом 45 беременных женщин. Такие данные озвучил сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По словам Жаворонкова, особых осложнений у беременных нет.

«Все укладывается в течение заболевания с таким диагнозом», — уточнил спикер.

Ранее в Татарстане врачи спасли жизнь беременной девушке, которая заболела коронавирусом. Пациентка практически перестала дышать самостоятельно.

Общество Татарстан
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