В Минздраве Татарстана рассказали, как коронавирус переносят беременные женщины
С начала пандемии в Татарстане заболели коронавирусом 45 беременных женщин. Такие данные озвучил сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
По словам Жаворонкова, особых осложнений у беременных нет.
«Все укладывается в течение заболевания с таким диагнозом», — уточнил спикер.
Ранее в Татарстане врачи спасли жизнь беременной девушке, которая заболела коронавирусом. Пациентка практически перестала дышать самостоятельно.
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