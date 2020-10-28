«Это не такая красная зона»: Роспотребнадзор о жалобах на «ковидный» госпиталь среди домов

Жителей Казани, обеспокоенных тем, что коронавирусный госпиталь оказался между многоэтажками, успокоили в Минздраве Татарстана и Роспотребнадзоре.

Как прокомментировал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, машины скорой помощи не подъезжают к подъездам жилых домов.



realnoevremya.ru

Замруководителя татарстанского Роспотребнадзора уверяет, что в данный госпиталь пациенты поступают на реабилитацию.

«Туда поступают пациенты уже на реабилитацию, в этой части никакой опасности нет. Это не такой «ковидный госпиталь», где прям «красная зона» с первым ПЦР-положительным тестом», — прокомментировала Авдонина.



Ранее в Казани появился еще один «ковидный» госпиталь — его организовали на базе Университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ).

