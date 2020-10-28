В Татарстане подтвердилась 110-я смерть от коронавируса

В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Таким образом, в республике зарегистрировано 110 смертей от COVID-19 за весь период.

Жертвой коронавируса стал 70-летний мужчина. Его доставили в больницу с подозрением на пневмонию. У него были хронические заболевания. Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в оперштабе республики.

realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердились 47 новых случаев коронавируса.

