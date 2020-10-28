Восемь игроков «Арсенала» могут пропустить игру с «Рубином» в Казани

Восемь футболистов «Арсенала» находятся в лазарете команды перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом пресс-службе клуба рассказал главный врач туляков Александр Резепов.

Три игрока «Арсенала» Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко сдали сомнительные тесты на коронавирус. Все трое изолированы от команды и находятся на карантине.

Еще пять футболистов точно пропустят встречу в Казани. Кирилл Комбаров, Евгений Луценко, Георги Костадинов, Александр Денисов и Гурам Аджоев проходят реабилитацию после полученных травм и не успеют восстановиться к игре с «Рубином».

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов. Фото: arsenaltula.ru

Все остальные игроки «Арсенала» тренируются в общей группе команды.

Напомним, ранее стало известно, что матч «Рубина» с тульским клубом, который состоится 31 октября в Казани, доверили судить бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым.