В Госдуме предложили отменить комиссию за банковские переводы на время ограничений

В Госдуме предложили не взимать банковские комиссии за переводы между физическими лицами, пока действуют ограничения, связанные с коронавирусом. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

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В своем письме на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной парламентарий отметил, что в условиях распространения COVID-19 граждане активнее используют онлайн-инструменты для проведения финансовых операций, такие как онлайн-платежи или перевод денег для помощи близким. Вместе с тем, им приходится дополнительно оплачивать комиссию.

«В связи с этим прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками», — приводит текст обращения RT.



Ранее сообщалось, что в России растет число кибератак на банки.

