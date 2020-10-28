В Татарстане коронавирусом чаще заражаются на работе

В Татарстане произошло снижение на 32% числа завозных случаев коронавирусной инфекции. Доля завозных случаев составляет всего 4,4%, сообщила сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

При этом прирастает доля заразившихся в трудовых коллективах: если в сентябре заболевания происходили в основном при контактах в быту (на эти заболевания приходилось 47%, в трудовых коллективах было 44%), то сейчас структура поменялась — в быту — 39%, на работе — 51%.

Авдонина напомнила работодателям о необходимости соблюдать меры профилактики. Среди нарушений на первом месте пренебрежение «утренними фильтрами» - сотрудники все равно проходят на работу с насморком, с температурой. В ходе обследования 149 очагов в рабочих коллективах в 100 выявили нарушения.

«Также были нарушения в части обеззараживания воздуха, социальной дистанции, в меньшей степени — масок. [...] Маски уже плотно вошли в нашу жизнь», — добавила Авдонина.



Ранее сообщалось, что на каждом десятом предприятии в РТ не соблюдаются меры безопасности против COVID-19.

