Скорая в Омске привезла пациентов с коронавирусом к зданию Минздрава

В Омске две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Минздрава.

Так врачи выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных, сообщил местный портал NGS55. В одной машине находилась 70-летняя больная с 81% поражения легких, в другой — мужчина 85 лет, у которого было 88% поражения легких.

realnoevremya.ru архивное фото

В Минздраве Омской области подтвердили РБК, что действительно к зданию приехали две машины с двумя пациентами и еще одна — пустая. Ведомство отреагировало на ситуацию: больных госпитализировали в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.

Также начато служебное расследование, а работа службы скорой помощи взята на особый контроль.



За минувшие сутки в Омской области подтвердилось 190 случаев коронавируса. Из них 133 заболевших — в Омске. За весь период в регионе выявили 14 815 случаев COVID-19.



В минувшую субботу в Набережных Челнах горожане вызывали скорую помощь 908 раз. Это приблизительно в 2,5 раза больше, чем в обычные дни.

