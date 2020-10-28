Франция и Германия объявили о введении карантинных мер из-за коронавируса
Франция и Германия объявили о введении карантинных мер в странах в связи с усилением распространения коронавируса.
Так, с 30 октября на всей территории Франции вновь вводится режим самоизоляции. Данная мера будет действовать в стране как минимум до 1 декабря, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время телеобращения к нации.
Каждые 15 дней в стране будет рассматриваться «эволюция эпидемии». В случае необходимости власти будут принимать дополнительные меры и одновременно оценивать возможность ослабления ограничений. Уже с пятницы все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.
Макрон уточнил, что как и весной, государство будет поддерживать малый бизнес — выплачивать до 10 тыс. евро убытков малым предприятиям, которые будут вынуждены приостановить работу. Также будут выплачиваться пособия тем, кто вынужденно остался без работы, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что вторая волна коронавируса во Франции будет тяжелее, чем первая. С начала эпидемии в республике умерли 35 785 человек. За последние 24 часа коронавирусом в стране заразились больше 36 тыс. человек, привел данные Макрон.
Карантинный режим — чуть менее жесткий, чем весной, — будет введен в Германии со 2 ноября. Так, пребывание вне дома будет разрешено только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально на улице смогут собираться десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко.
С ноября в стране закроют театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.
Школы и детские сады будут продолжать работать в условиях «улучшенных гигиенических требований». Карантинные меры не затронут богослужения, если будут соблюдаться все необходимые меры, заметила канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что режим продлится до начала декабря.
Правительство ФРГ также заявило о готовности возместить небольшим фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Небольшие фирмы — до 50 сотрудников — получат долю в 75%, а более крупные — 70%.
«Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани», — заявила Меркель. В 75% случаев власти не могут определить источник заражения, передает ТАСС.
За минувшие сутки в Германии выявили 14,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало антирекордом. С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 449 275 случаев заболевания COVID-19.ОбществоВластьМедицина
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