Франция и Германия объявили о введении карантинных мер из-за коронавируса

Франция и Германия объявили о введении карантинных мер в странах в связи с усилением распространения коронавируса.

Так, с 30 октября на всей территории Франции вновь вводится режим самоизоляции. Данная мера будет действовать в стране как минимум до 1 декабря, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время телеобращения к нации.

Каждые 15 дней в стране будет рассматриваться «эволюция эпидемии». В случае необходимости власти будут принимать дополнительные меры и одновременно оценивать возможность ослабления ограничений. Уже с пятницы все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.

Макрон уточнил, что как и весной, государство будет поддерживать малый бизнес — выплачивать до 10 тыс. евро убытков малым предприятиям, которые будут вынуждены приостановить работу. Также будут выплачиваться пособия тем, кто вынужденно остался без работы, передает ТАСС.

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Глава государства отметил, что вторая волна коронавируса во Франции будет тяжелее, чем первая. С начала эпидемии в республике умерли 35 785 человек. За последние 24 часа коронавирусом в стране заразились больше 36 тыс. человек, привел данные Макрон.

Карантинный режим — чуть менее жесткий, чем весной, — будет введен в Германии со 2 ноября. Так, пребывание вне дома будет разрешено только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально на улице смогут собираться десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко.

С ноября в стране закроют театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.

Школы и детские сады будут продолжать работать в условиях «улучшенных гигиенических требований». Карантинные меры не затронут богослужения, если будут соблюдаться все необходимые меры, заметила канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что режим продлится до начала декабря.

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Правительство ФРГ также заявило о готовности возместить небольшим фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Небольшие фирмы — до 50 сотрудников — получат долю в 75%, а более крупные — 70%.

«Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани», — заявила Меркель. В 75% случаев власти не могут определить источник заражения, передает ТАСС.

За минувшие сутки в Германии выявили 14,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало антирекордом. С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 449 275 случаев заболевания COVID-19.