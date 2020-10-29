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В Татарстане 3,5 тыс. коек заполнены пациентами с коронавирусом или ОРВИ с симптомами COVID-19

10:12, 29.10.2020
В Татарстане 3,5 тыс. коек заполнены пациентами с коронавирусом или ОРВИ с симптомами COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в республике в «ковидных» отделениях 3 500 коек заполнены пациентами с коронавирусом или ОРВИ, сходной по симптоматике с COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова. У республики есть ресурсы, чтобы дополнительно открыть еще 1 200 мест.

realnoevremya.ru

Лилия Галимова подчеркнула, что развернуть их во временных госпиталях (подготовить боксы, питание) медработники смогут при необходимости в течение 6 часов. Нет нехватки медицинских препаратов для лечения коронавируса в стационарах, ситуацию отслеживает Минздрав.

Ранее в Казани появился еще один «ковидный» госпиталь — его организовали на базе Университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ).

Общество Татарстан
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