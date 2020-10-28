В Минздраве запретили врачам публично высказываться о коронавирусе

Минздрав РФ разослал медучреждениям и подведомственным врачам указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции, сообщает «Медуза».



Теперь любые комментарии или сведения на тему коронавируса нужно согласовывать с пресс-службой Минздрава по телефону или электронной почте. В официальном комментарии сказано, что это необходимо для того, чтобы повысить эффективность информирования граждан о мерах по противодействию COVID-19.

realnoevremya.ru / Илья Репин

В ведомстве считают, что повестка вокруг этой темы сейчас перегружена, в связи с чем возникла необходимость в координации работы со СМИ.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал еще пять препаратов для лечения COVID-19.