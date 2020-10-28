СМИ: Турцию могут закрыть для туристов из-за коронавируса

Границы Турции могут снова закрыть для иностранных туристов. Анкара рассматривает такую возможность из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает «Прайм» со ссылкой на «Турпром».



Власти страны сейчас разрабатывают новые «антиковидные» меры как для местных жителей, так и для путешественников — вводить их планируют в ноябре-декабре этого года.

В первую очередь на рассмотрении вопрос об ограничении посещений таких крупных туристических центров, как Стамбул. Обсуждается возможность введения комендантского часа по выходным из-за большого скопления людей в закрытых помещениях. Еще предлагается ограничить междугородние и международные поездки.

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Ранее сообщалось, сколько российских туристов заразилось COVID-19 в Турции.