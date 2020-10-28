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В Татарстане дети в 10 раз реже болеют коронавирусом

12:20, 28.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане дети в 10 раз реже болеют коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Заболеваемость коронавирусом среди детей в 10 раз ниже, чем среди взрослых. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Доля заболевших детей в республике составляет всего 3,4%. Взрослые подхватывают инфекцию в десять раз чаще.

Наибольшая заболеваемость отмечена в категории 40—64 года. При этом среди лиц старше 65 заболеваемость выросла в два раза.

Ранее Авдонина заявила, что рост заболеваемости коронавирусом был ожидаем.

Общество Татарстан
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