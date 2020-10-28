Голикова подтвердила рекомендательный характер нормы о запрете работы дискотек и баров после 23.00

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что норма о запрете работы общепита и клубов после 23.00 носит рекомендательный характер.

«Исходя из эпидемиологической ситуации, регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра», — доложила она во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Также замглавы правительства рассказала, что прирост заболевших коронавирусом в стране составляет 1%. Она признала, при цифрах, которые установились в России на сегодня, такой прирост все равно высокий.

Ранее власти Татарстана уже отмечали, что в республике пока подобный запрет не вводится. Подчеркивалось, что норма эта рекомендательная и в ближайшее время возможность закрытия баров и дискотек на ночь еще будет обсуждаться.