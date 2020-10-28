С начала учебного года у 111 преподавателей в Татарстане выявили коронавирус

С начала учебного года в Татарстане выявлено 111 случаев заболевания коронавирусом среди учителей и преподавателей и 37 случаев среди школьников. Такие данные сегодня озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Кроме того, коронавирус был подтвержден у 23 студентов республики.

Всего в учебных учреждениях Татарстана заболеваемость составляет всего 8%. По словам Авдониной, вопрос продления школьных каникул не обсуждается.

«На сегодня школьные каникулы у нас будут в условиях установленных мер профилактики», — добавила спикер.

