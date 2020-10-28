В Москве на месяц продлеваются ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений из-за коронавируса. Введение новых ограничений не планируется.



«Ситуация с коронавирусом остается неустойчивой. Появляются первые признаки улучшения, но нельзя исключить риск роста заболеваемости», — написал он в своем блоге.

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По ограничениям — 30% всех сотрудников до 29 ноября необходимо перевести на удаленный режим работы, до того же срока остаются закрытыми учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Еще до 29 ноября в ночных заведениях продлевается действие системы чек-инов.

На удаленку переводятся и школьники 6—11 классов со 2 по 8 ноября. Режим самоизоляции для пожилых людей с хроническими заболеваниями остается в силе до 30 ноября. Также по городу по-прежнему сохраняется масочный режим.

Ранее Собянин сообщал о замедлении распространения коронавируса в Москве.