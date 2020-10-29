В Альметьевске женщина надела в общественном транспорте маску клоуна — видео

В соцсетях появилось видео, как женщина в Альметьевске в ответ на требование надеть в общественном транспорте маску, надела маску клоуна. Запись обсуждают в соцсети.

Судя по кадрам, женщина вошла в общественный транспорт и наотрез оказывалась надеть защитную маску.

«Мне вас жалко, вы не понимаете, что творите! Это как приказ! Все сели и поджали лапку. Завтра нам скажут «Умри» — все лягут и умрут», — заявила женщина.

Тем, кого оштрафовали за нахождение без маски в общественных местах, женщина посоветовала обращаться в суд. В итоге, поняв, что пока она не наденет маску, троллейбус не поедет, она вытащила из сумки картонную маску клоуна.

«Красиво? Довольны? Поедем?» — сказала женщина.

Вчера в Казани выявили более 1,6 тысячи нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

