В Альметьевске женщина надела в общественном транспорте маску клоуна — видео
В соцсетях появилось видео, как женщина в Альметьевске в ответ на требование надеть в общественном транспорте маску, надела маску клоуна. Запись обсуждают в соцсети.
Судя по кадрам, женщина вошла в общественный транспорт и наотрез оказывалась надеть защитную маску.
«Мне вас жалко, вы не понимаете, что творите! Это как приказ! Все сели и поджали лапку. Завтра нам скажут «Умри» — все лягут и умрут», — заявила женщина.
Тем, кого оштрафовали за нахождение без маски в общественных местах, женщина посоветовала обращаться в суд. В итоге, поняв, что пока она не наденет маску, троллейбус не поедет, она вытащила из сумки картонную маску клоуна.
«Красиво? Довольны? Поедем?» — сказала женщина.
Вчера в Казани выявили более 1,6 тысячи нарушителей масочного режима в общественном транспорте.
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