Галимова не стала анонсировать возможное ограничение работы общепита в Татарстане
Новые ограничительные меры, о которых сейчас активно говорят, в том числе в отношении общепита, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не анонсировала.
«При соответствующем решении Роспотребнадзор сразу же обнародует его», — сказала Галимова журналистам.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана заявил, что решение о том, будут ли в Татарстане закрывать бары на ночь, станет известно к пятнице.
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