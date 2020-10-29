Галимова не стала анонсировать возможное ограничение работы общепита в Татарстане

Новые ограничительные меры, о которых сейчас активно говорят, в том числе в отношении общепита, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не анонсировала.

«При соответствующем решении Роспотребнадзор сразу же обнародует его», — сказала Галимова журналистам.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана заявил, что решение о том, будут ли в Татарстане закрывать бары на ночь, станет известно к пятнице.

