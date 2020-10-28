К пятнице станет известно, будут ли в Татарстане закрывать бары на ночь

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что изменят нормативный документ с перечнем объектов, где обязательно ношение масок. Кроме мест массового пребывания в нем появятся парковки и лифты, сообщила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

Что касается пункта, требующего запретить зрелищно-массовые мероприятия и работу общепита с 23.00 до 06.00, то пока это рекомендация.



«В части пункта 2.3 запрета, который, возможно, будет вноситься в нормативный акт Республики Татарстан, речь идет не только о ночных клубах. На сегодня данный вопрос находится на обсуждении исходя из той ситуации, которая имеет место», — сказала Авдонина.

По словам спикера, решение будет принято к пятнице.



Напомним, что вчера Роспотребнадзор опубликовал постановление, которым по всей стране вводятся некоторые ограничения, призванные защитить граждан от коронавируса. Документ предписывает всем, кто находится на территории страны, носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

