В Минздраве Татарстана прокомментировали недовольство врачей скорой в Омске

В Минздраве Татарстана прокомментировали вчерашний инцидент в Омске, где скорая помощь привезла больных с коронавирусом к зданию Минздрава после того, как медикам отказали в госпитализации больных.

В татарстанском Минздраве считают, что предпосылок к аналогичной ситуации в нас в регионе нет.



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«Есть понятие «показание для госпитализации» и «субъективное самочувствие пациента». В провизорных госпиталях есть четкие показания, и скорая забирает на госпитализацию только по показаниям. В рамках этих показаний места в госпиталях обеспечиваются, предпосылок к появлению такой ситуации, как в Омске, мы не видим», — прокомментировал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Напомним, что в Омске две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Минздрава. Так врачи выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных.