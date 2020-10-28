Путин попросил правительство не затягивать с выделением регионам 10 млрд рублей

Президент России Владимир Путин обратился к членам правительства с просьбой не затягивать решение вопроса о выделении регионам 10 млрд рублей. Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову.

Голикова рассказала, что дополнительная финансовая поддержка регионов уже обсуждалась кабмином. В целом вопрос одобрен, осталось определить источники финансирования. Также на финальной стадии находится и решение по деньгам на бесплатные лекарства от коронавируса. На эти цели предполагается направить более 5 млрд рублей.

Тогда глава государства обратился к руководителю Минфина. Силуанов объяснил, что деньги на эти цели пойдут из стабилизационного фонда и из средств, зарезервированных под выравнивание бюджетов регионов.

«Поэтому ресурсы есть. Задачи будут выполнены», — заключил министр финансов.

«Когда? Антон, когда?» — уточнил Путин.

«Мы примем это по решению Михаила Владимировича (Мишустина, — «РВ»), на ближайшем совещании правительства. То есть в четверг», — ответил Силуанов.