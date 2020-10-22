Итоги дня: еще один «ковидный» госпиталь в Казани, смягчение приговора Ефремову, продление льготной ипотеки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 октября:
- В России продлят программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, программа хорошо себя зарекомендовала и существенно поддержала строительную отрасль.
- Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. По действующему законодательству, включительно до 2022 года 6% отчислений в накопительную часть от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты действующим пенсионерам.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ушел на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса у члена его семьи. Ближайшее время он будет работать удаленно. Сейчас министр чувствует себя хорошо.
- Актеру Михаилу Ефремову Московский городской суд смягчил наказание с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. Адвокат Ефремова просил о замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.
- Компания «Татнефть» продолжит добывать сверхвязкую нефть на текущих активах, несмотря на возможную отмену льгот на этот вид ископаемых. В компании заявили, что продолжат разрабатывать те поднятия, которые уже введены в разработку.
- В Казани появился еще один «ковидный» госпиталь — его организовали на базе Университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ). В «стандартном режиме» госпиталь насчитывает 80 коек с возможностью расширения до 110. На сегодня там лежат 30 человек — первые пациенты поступили туда вчера после обеда.
- Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» на своем youtube-канале выложила видео бэкстейджа со съемок сериала «Мастер» в Казахстане.
- Федеральный Фонд защиты дольщиков инициировал процедуру банкротства ООО «ПИК +» — застройщика жилого комплекса «Мелодия» в Казани. Иск фонда зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана. В фонде напомнили — с ходатайством о том, чтобы инициировать процедуру банкротства застройщика, в федеральный фонд обратилось правительство Татарстана.
- Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие работодатели отправили своих сотрудников на удаленку.
- С 22 октября после десятидневного перерыва открылся для посещения Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Посетителей просят соблюдать санитарно-гигиенические меры и дистанцию в 1,5 метра в храмах и на улице, также обязательно ношение маски.
- Митрополит Феофан прокомментировал резонансное убийство учителя во Франции, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Татарстанский проект «Межсекторный ресурсный центр в сфере социальной адаптации и интеграции мигрантов» стал полуфиналистом ежегодного федерального конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!». Это единственный проект, который получает признание второй год подряд.
- В Казани сняли документальный фильм о шизофрении. Дизайн-студия Alto Vision выложила на своем youtube-канале «Секреты» свой первый документальный фильм «На случай шизофрении», который рассказывает об этом диагнозе. В нем герои рассказывают о собственном опыте.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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