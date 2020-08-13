Татарстан обратился с ходатайством о банкротстве застройщика ЖК «Мелодия»

Правительство Татарстана обратилось в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (Москва) с просьбой инициировать процедуру банкротства застройщика ЖК «Мелодия» — компании «Пик+». Об этом сообщалось на сайте фонда. Однако на данный момент новость не доступна для просмотра.

Известно, что многоквартирный дом на улице Комиссара Габишева в Казани находится в высокой степени готовности. Застройщик должен был сдать объект еще во втором квартале 2019 года, но строительство замедлилось и на сегодняшний день ведется сниженными темпами. Квартир в доме ждут около 200 пострадавших граждан.

В республиканском Фонде поддержки дольщиков заявили, что обязательным условием для реализации механизмов федерального фонда является введение в отношении застройщика процедуры конкурсного производства (банкротства).

Ранее сообщалось, что в Ново-Савиновском районном суде Казани стартовал в открытом режиме допрос потерпевших по уголовному делу строительной компании «ФОН».

