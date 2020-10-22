Митрополит Феофан прокомментировал убийство учителя во Франции

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан во время Международной научно-практической конференции «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России», которая проходит сегодня в Казани, прокомментировал убийство учителя во Франции.

— Невозможно одними силовыми, доктриальными и иными методами решить эту проблему. Мы видели последний дикий случай во Франции — убийство учителя. Где корни этого экстремизма? В голове этого подростка? Или у учителя, который жестоко провоцировал юные умы, выставляя на уроках карикатурно высшие ценности. К чему это приводило? К просвещению? Или возбуждению ненависти, злобы и обиды? Это тоже наша с вами забота.

realnoevremya.ru архивное фото

Он добавил, что Татарстан — лаборатория межконфессионального мира и согласия, а также поблагодарил руководство республики за взвешенную политику в отношениях с религией, передает корреспондент «Реального времени».

В минувшую пятницу в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже. Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова. По данным французской прессы, предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему было 18 лет, он родился в Москве. Французские прокуроры считают нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон также назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».

