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В Казани сняли документальный фильм о шизофрении

13:23, 22.10.2020
В Казани сняли документальный фильм о шизофрении
Фото: скриншот

Казанская дизайн-студия Alto Vision выложила на своем youtube-канале «Секреты» свой первый документальный фильм «На случай шизофрении», который рассказывает об этом диагнозе.

«Мы хотим, чтобы люди избавлялись от предрассудков и стереотипов по поводу психиатрических диагнозов и способов их лечения. Просвещение всегда является важной частью решения любой проблемы. Страх в нас вызывает неизвестность. Знание побеждает любые страхи», — написали авторы в описании ролика.

Фильм выпустили при информационной поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». В нем герои рассказывают о собственном опыте.

Напомним, «Реальное время» выпускало обзор татарстанских youtube-проектов, в их числе были «Секреты».

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