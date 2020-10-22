В Казани сняли документальный фильм о шизофрении

Фото: скриншот

Казанская дизайн-студия Alto Vision выложила на своем youtube-канале «Секреты» свой первый документальный фильм «На случай шизофрении», который рассказывает об этом диагнозе.

«Мы хотим, чтобы люди избавлялись от предрассудков и стереотипов по поводу психиатрических диагнозов и способов их лечения. Просвещение всегда является важной частью решения любой проблемы. Страх в нас вызывает неизвестность. Знание побеждает любые страхи», — написали авторы в описании ролика.

Фильм выпустили при информационной поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». В нем герои рассказывают о собственном опыте.

Напомним, «Реальное время» выпускало обзор татарстанских youtube-проектов, в их числе были «Секреты».

