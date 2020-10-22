Проект из Татарстана стал полуфиналистом федерального конкурса социально значимых проектов

Татарстанский проект «Межсекторный ресурсный центр в сфере социальной адаптации и интеграции мигрантов» стал полуфиналистом ежегодного федерального конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!». Об этом сообщает пресс-служба автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век».

«Мы получили серьезное признание нашей работы, это огромная мотивация к развитию и уверенность в том, что наша модель, созданная в Казани, сегодня востребована по всей стране», — рассказала гендиректор АБНО «Новый век» Лилия Таишева, которая и представит проект.

Фото: newcenturykazan.ru

Проект из Татарстана вошел в тройку лидеров в номинации «Базовые права и свободы». Это единственный проект, который получает признание второй год подряд.

Напомним, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об остановке действия постановления «О предоставлении государственной поддержки некоммерческим организациям в Республике Татарстан, реализующим социально значимые проекты» до 1 января 2021 года.

