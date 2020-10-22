В «Татнефти» не паникуют из-за отмены льгот по НДПИ для сверхвязкой нефти

Компания «Татнефть» продолжит добывать сверхвязкую нефть на текущих активах. Об этом рассказал член совета директоров, первый заместитель гендиректора по разведке и добыче нефти и газа «Татнефти» Халимов Рустам в официальном аккаунте компании в «Инстаграм».

«В компании нет паники. Мы знаем, что делать. Мы продолжим разрабатывать те поднятия, которые уже введены в разработку. Остановить добычу сверхвязкой нефти невозможно, поэтому мы обязаны закачивать пар и продолжать добычу. Ввод новых поднятий не предусмотрен», — заявил Халимов.

Он отметил, что задача компании — сформировать новую инвестиционную программу по добыче нефти.



В августе помощник гендиректора «Татнефти» Василий Мозговой рассказал, что компания удивлена возможной отменой льгот на добычу сверхвязкой нефти.



Напомним, что в начале октября Совет Федерации одобрил закон о корректировке налога на дополнительный доход, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти.

