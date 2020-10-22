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Раифский монастырь открылся после десятидневного карантина

12:42, 22.10.2020
Раифский монастырь открылся после десятидневного карантина
Фото: ru.wikipedia.org

С 22 октября после десятидневного перерыва открылся для посещения Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте монастыря.

Посетителей просят соблюдать санитарно-гигиенические меры и дистанцию в 1,5 метра в храмах и на улице, также обязательно ношение маски.

ru.wikipedia.org / A.Savin

В каждом помещении есть антисептики, в помещениях по графику проводят влажную уборку и дезинфицируют поверхности, мебель и ручки дверей.

Ранее сообщалось о закрытии Раифского монастыря с 12 октября.

Общество Татарстан
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