Раифский монастырь открылся после десятидневного карантина

С 22 октября после десятидневного перерыва открылся для посещения Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте монастыря.



Посетителей просят соблюдать санитарно-гигиенические меры и дистанцию в 1,5 метра в храмах и на улице, также обязательно ношение маски.

ru.wikipedia.org / A.Savin

В каждом помещении есть антисептики, в помещениях по графику проводят влажную уборку и дезинфицируют поверхности, мебель и ручки дверей.

Ранее сообщалось о закрытии Раифского монастыря с 12 октября.