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Суд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову

17:15, 22.10.2020
Суд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову
Фото: соцсети (архив)

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову смягчил наказание с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщает «РИА Новости».

Адвокат Ефремова просил о замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

Смягчающим обстоятельством признали выплату актером компенсации потерпевшей стороне. Суд также отказал в признании потерпевшими по делу гражданской жены погибшего в ДТП Ирины Стерховой и фирмы-владелицы автомобиля Lada «Стоун XXI».

Фото: wikipedia.org

Напомним, что 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. При этом ему зачли время под домашним арестом, и в итоге на момент вынесения приговора ему осталось провести в заключении 7 лет и 10,5 месяца.

Общество Татарстан
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