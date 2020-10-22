Фонд поддержки дольщиков подал на банкротство застройщика ЖК «Мелодия» в Казани

Федеральный Фонд защиты дольщиков инициировал процедуру банкротства ООО «ПИК +» — застройщика жилого комплекса «Мелодия» в Казани. Иск фонда зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана.

Как пояснили в региональном Фонде поддержки дольщиков, введение в отношении застройщика процедуры конкурсного производства является обязательным условием для реализации механизмов федерального Фонда для помощи дольщикам. Также в фонде напомнили — с ходатайством о том, чтобы инициировать процедуру банкротства застройщика, в федеральный фонд обратилось правительство Татарстана.

Проблемный дом в ЖК «Мелодия» с встроенным детским садом и магазином по ул. Комиссара Габишева в г. Казани с конца 2019 года включен в Единый реестр проблемных объектов. 170 семей дольщиков должны были получить квартиры в доме еще в четвертом квартале 2017 года.

Достроить проблемный дом ЖК «Мелодия» планируется в первом полугодии 2021 года. Вопрос достройки находится на контроле прокуратуры г. Казань.