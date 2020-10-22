В Госдуме предложили на время заморозить цены на домашний интернет

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. Соответствующее письмо он направил главе Министерства цифрового развития России Максуту Шадаеву.

Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие работодатели отправили своих сотрудников на удаленку. А недавний опрос операторов фиксированной связи, в том числе и домашнего интернета, показал, что они ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2021 году минимум на 10—20%.

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«Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов», — передает RT текст обращения.

О том, что цены на интернет в России могут вырасти, СМИ сообщали еще летом. Тогда вопрос повышения тарифов находился на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе.

